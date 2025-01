Napoli-Juventus, le pagelle MN. Anguissa XXL! Politano, gara da soldatino, Lukaku in crescita

Il Napoli ha sconfitto la Juventus con il risultato di 2-1, grazie alle reti nella ripresa di Anguissa e di Lukaku, che hanno messo alle spalle un primo tempo giocato non al meglio dai partenopei. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6,5 – Dopo pochi minuti è già impegnato, e risponde alla grandissima su Yildiz. La sua è la classica parata del portiere da grande squadra: impegnato in uno-due momenti della partita, rispondendo da fenomeno. Non può nulla sul gol di Kolo Muani

Giovanni Di Lorenzo 6,5 – Prova a farsi vedere spesso davanti, nel tentativo di scardinare la retroguardia avversaria. Come suo solito, risulta molto utile dal punto di vista tattico, contribuendo alla rete del pareggio di Anguissa con uno dei suoi inserimenti.

Amir Rrahmani 6 – Quasi mai impegnato nel corso della partita. Spicca per un intervento in particolare su Kolo Muani in avvio di gara. Nel prosieguo di questa, è sempre ben attento a non lasciarsi scappare il francese.

Juan Jesus 6,5 – Non ha colpe in occasione del gol del vantaggio dei bianconeri, nonostante il pallone gli sfili dinanzi. Per il resto, disputa una partita molto attenta, facendo buona guardia delle trame di gioco avversarie.

Leonardo Spinazzola 6,5 – Disputa una partita molto generosa. Da un lato, è attento in fase difensiva dove dopo un avvio non semplice prende le misure ad Yildiz. Dall’altro, prova a spingere con qualità. Serve un pallone al bacio per Lukaku, fermato però da un Di Gregorio superlativo.

André-Frank Zambo Anguissa 7,5 – Prestazione XXL da parte sua. La sua è la miglior reazione possibile ai primi minuti del match, che sono stati molto difficili per i suoi compagni di squadra. Nonostante qualche errore, è quello che soffre meno di tutti e cerca di rispondere con energia. Poi, la ripresa, dove la squadra è venuta fuori. È lui ad aprire le danze, pareggiando il match con un pregevole colpo di testa. Una rete che gli dà una carica enorme, grazie alla quale inizia a giganteggiare ancor di più. Anche questa volta, man of the match.

Stanislav Lobotka 6 – Compie un errore non da lui in area di rigore in occasione del gol di Kolo Muani. È un po’ la fotografia della sua prima parte di gara: incerto e spesso in ritardo. Nella ripresa, cambia registro. Riesce a venir fuori spesso dalla gabbia, anche se risulta impreciso in alcune occasioni.

Scott McTominay 6,5 – Gioca una partita perlopiù fisica, dove dà battaglia a centrocampo, facendosi vedere poco davanti. Ma è lui a procurarsi il calcio di rigore della vittoria con un grande inserimento ed una sterzata da grandissimo giocatore.

Matteo Politano 7 – Una prestazione da far vedere a chiunque lo ha criticato nel corso di questi mesi. Magari, non andrà a rete come negli anni scorsi, ma da parte sua l’impegno non sta mai venendo meno. Sulla fascia è sempre stato molto propositivo, tentando anche alcune conclusioni però poco fortunate. È lui a fornire l’assist ad Anguissa per il gol del pari.

Romelu Lukaku 7 – È in continua crescita, e lo ha dimostrato anche stasera. Dopo un primo tempo in cui ha raccolto le briciole, ha un’occasione d’oro in avvio di ripresa, ma Di Gregorio compie un autentico miracolo. Per lui, però, c’è l’opportunità di “vendicarsi” dagli 11 metri: e non sbaglia. Per il resto, una gara dove lavora perlopiù con il fisico, cercando di creare spazio per i compagni

David Neres 6 – Non gioca una cattiva partita, ma non è caratterizzata dalla sua tipica brillantezza. Prova, come al solito, a creare pericoli attraverso la sua velocità, ma facendo più fatica del solito. Svolge un buon lavoro in fase difensiva.

SOSTITUZIONI

Pasquale Mazzocchi s.v.

Billy Gilmour s.v.

Giovanni Simeone s.v.

Cyril Ngonge s.v.

All. Antonio Conte 7,5 – È lui il fuoriclasse di questa squadra. Arriva ad un match molto sentito come quello contro la Juventus col peso della recente partenza di Kvaratskhelia e dell’infortunio last minute di Olivera. In tutto questo rincorrersi di voce, il Napoli c’è. Gli azzurri, iniziano male il match, venendo sorpresi da un buon atteggiamento dei bianconeri. È però nella ripresa che si vede il carattere della sua squadra, grazie agli uomini con cui andrebbe in guerra. Tutte le sue scelte hanno funzionato, comprese quelle meno condivise. Ad oggi, l’ì’uomo che può consegnare agli azzurri il quarto scudetto è lui, al netto del mercato e delle avversarie. Ed è in lui che va riposta la massima fiducia.