Napoli-Juventus: Formazioni ufficiali: Queste le scelte dei 2 allenatori.

fonte foto: Dazn

Napoli e Juventus si affronteranno tra poco allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per i partenopei questo è un test molto importante anche in vista dello scudetto e per mantenere la prima posizione (momentanea).

La Juventus invece sta conducendo una stagione non troppo brillante, tanti sono stati i pareggi, ma la compagine bianconera è ancora imbattuta in campionato dopo 21 giornate.

Il Napoli dunque dovrà cercare di rompere la serie d’imbattibilità della Juventus e portare i 3 punti a casa per continuare la corsa verso il titolo di campione d’Italia.

Queste le scelte dei due allenatori in vista della sfida di oggi alle 18.00 al Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta

I partenopei riusciranno a battere i bianconeri?