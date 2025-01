fonte foto: Dazn

90+3′ Simeone la mette in mezzo, Douglas Luiz rischia l’autogol. Napoli vicino a chiuderla.

90+5′ minuto Cyril Ngonge vicino al doppio vantaggio.

Finisce 2-1, il Napoli domina il secondo tempo e la ribalta. Alla Juventus non basta il gol al debutto di Kolo Muani, vince il Napoli con le reti decisive di Anguissa e Lukaku (dal dischetto), che regalano al Napoli altri 3 punti, il primo posto in classifica saldo e la 6 vittoria consecutiva in 6 anni degli azzurri sui bianconeri al Maradona.