L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano la Roma ha messo nel mirino Giacomo Raspadori. I giallorossi avrebbero fatto una prima proposta al club azzurro che ha fatto intendere che il calciatore non è incedibile fissando un prezzo per cederlo. La Roma avrebbe proposto al Napoli un’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. La risposta degli azzurri è stata molto chiara: cessione solo a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Raspadori fu pagato dal Napoli 25 milioni di euro qualche anno fa. In caso di cessione a titolo definitivo si farebbe plusvalenza.