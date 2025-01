L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Napoli e Juventus. Secondo il quotidiano oggi dopo più di un mese di assenza sarà presente allo stadio per assistere a Napoli-Juventus anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Per oggi il patron sarà solo uno dei cinquantamila che inciteranno il Napoli per conquistare una vittoria importanti, ma da domani sarà uno della triade con Conte e Manna per le riunioni finali di mercato.