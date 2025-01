Nell’edizione odierna, il giornale Tuttosport trova spazio in prima pagina per parlare del nuovo acquisto della Juventus, Kolo Muani, arrivato in prestito per 6 mesi, che si appresta a puntare il Napoli per la sua prima partita in bianconero.

Di seguito il titolo del quotidiano:

“Juve, io qui per fare il 9“.

“Veiga oggi a Torino. Kolo Muani si presenta e punta il Napoli“.