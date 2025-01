Sabatini: “Il Napoli vincerà lo Scudetto, vi dico perché”

Alla vigilia del big match tra Napoli e Juventus, Walter Sabatini ha parlato della sfida a Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole: “Napoli-Juventus? Conte fa bene a sottolineare la forza dei bianconeri. Ma al tempo stesso pure se gli avversari sono imbattuti non sono imbattibili. Il Napoli dovrà fare una gara accorta e non sbilanciarsi troppo. Sarà una gara combattuta. La Juventus non viene da un gran momento, ma la differenza tra una vittoria ed un pareggio a volte è soltanto una conclusione in più, quindi Conte fa bene a non sottovalutare questo impegno. Il Napoli difficilmente perde gli equilibri”.

Poi Sabatini ha continuato: “E’ una squadra solida che sa quello che vuole e deve fare. Difficile immaginarsi che “l’armata Brancaleone” dell’anno scorso potesse ottenere quest’anno questi risultati. Io sono simpatizzate del Napoli e per me quest’anno il Napoli è forte e, scongiuri a parte, io credo che il Napoli vincerà lo scudetto. Dico che vincerà perché gli azzurri sono una squadra quadrata e determinata, ha delle qualità ed una disciplina straordinarie. Si vede la mano di Conte, li ha trasformati in una squadra da scudetto come fece la prima volta con la Juventus”.