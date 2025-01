De Giovanni: “Napoli-Juve, mai una gara come le altre”

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Napoli-Juventus? Appartengo ad una generazione risalente e mi mantengo provinciale. Non è una partita come le altre e non lo sarà mai. La Juventus, al di là del momento che attraversa con i tanti pareggi, dimostra una solidità difensiva spaventosa. I pareggi sono frutto di una mancata capacità di realizzare. Hanno perso Bremer che fu straordinario su Lukaku all’andata eppure sono fortissimi in difesa”.