TuttoSport – Napoli, Buongiorno verso il rientro nella sfida contro la Juventus

Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno in vista della gara contro la Juventus: “Buongiorno potrebbe al massimo sedere in panchina. E sarebbe già una iniezione di adrenalina per il resto della squadra, orfana del miglior interprete della difesa ormai da 5 partite di fila a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, incidente occorsogli lo scorso 16 dicembre in allenamento. Questa potrebbe essere l’unica novità rispetto alla gara vinta in casa dell’Atalanta: contro Madame dovrebbe essere utilizzato lo stesso undici che aveva sbancato Bergamo“.