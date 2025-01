Thiago Motta ha una nuova arma per il Napoli: Kolo Muani è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus

La Juventus ha ufficializzato il suo nuovo acquisto a 2 giorni dal big match del Maradona: si tratta di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arriva in prestito secco dal Psg al termine di una trattativa estenuante, e rimarrà in bianconero fino al termine di questa stagione. Con ogni probabilità, il suo debutto avverrà proprio nella partita di sabato contro il Napoli, nella quale dovrebbe partire titolare. “Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia bianconera: l’attaccante del PSG arriva in prestito alla Juventus fino al 30 giugno 2025”.