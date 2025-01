Sky – Napoli, in giornata nuovi contatti per Adeyemi, Garnacho in stand-by. Difesa, piace Pongracic. Tutti i dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha fatto il punto sugli ultimi movimenti di mercato del Napoli. Si è parlato a proposito del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto da lui riportato, in giornata verranno effettuati nuovi contatti per Karim Adeyemi, ala del Borussia Dortmund. L’intenzione, è quella di ottenere l’apertura totale del calciatore. È invece in stand-by la trattativa per Alejandro Garnacho (che ha detto sì al Napoli), e rimarrà così fino a che il Manchester United non abbasserà il prezzo. Gli azzurri non hanno intenzione di alzare la loro offerta. Per la difesa, invece, piace Marin Pongracic della Fiorentina. Tuttavia, i viola non aprono al prestito. “Napoli, previsti nel pomeriggio nuovi contatti per Adeyemi. Trattativa in stand-by per Garnacho: il club non ha intenzione di alzare ulteriormente l’offerta. Obiettivo Pongracic in difesa: la Fiorentina per ora non apre al prestito”.

#Calciomercato | @sscnapoli, previsti nel pomeriggio nuovi contatti per Adeyemi. Trattativa in stand-by per Garnacho: il club non ha intenzione di alzare ulteriormente l'offerta. Obiettivo Pongracic in difesa: la Fiorentina per ora non apre al prestitohttps://t.co/AVFdlfjM2Q — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 23, 2025