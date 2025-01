Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, Garnacho scende in campo da titolare nonostante le voci di mercato su di lui. Ecco cosa scrive:

“Alejandro Garnacho gioca titolare per il Manchester United stasera in Europa League. Nel frattempo, il Chelsea ha preso contatto con il Manchester United oggi preparando un’offerta di apertura per l’ala argentina”.