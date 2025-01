Non ci saranno i tifosi della Juventus residenti in Piemonte in occasione della partita del Maradona di sabato contro il Napoli. Lo rivela l’edizione odierna de La Repubblica. Secondo quanto riportato, il motivo di questa decisione è sia di ordine pubblico, sia dovuta al fattore della reciprocità, visto quanto accaduto in occasione della gara d’andata. Infatti, in quell’occasione, furono i tifosi residenti in Campania a non potersi recare all’Allianz Stadium.