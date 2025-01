Relevo – Rafa Marin-Villarreal, vicina la fumata bianca. I dettagli

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha scritto sul suo profilo X a proposito della trattativa tra il Napoli e il Villarreal per la cessione in prestito di Rafa Marin, che in azzurro ha trovato pochissimo spazio. Secondo quanto riportato, potrebbe arrivare a breve il via libera definitivo della società partenopea per l’operazione. Mancano pochi dettagli da sistemare perché l’ex Real Madrid possa tornare in Spagna. Dunque, questo accordo potrebbe andare a breve in porto. “Rafa Marin al Villarreal, il via libera definitivo si avvicina. Mancano piccole frange tra le parti”.

Rafa Marín al Villarreal, se acerca la luz verde definitiva.



Faltan pequeños flecos entre las partes. https://t.co/hUh1lcYTr9 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2025