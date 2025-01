Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe in mente Dan Ndoye, come alternativa ad Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi: “Il nome di Ndoye, 24 anni, in forza al Bologna di Vincenzo Italiano resta sempre un’opzione anche se il profilo è diverso rispetto ai primi due ed il club felsineo sta facendo muro. In ogni caso sarebbe una sorta di piano B. Ci sarebbe anche Patrick Dorgu, ma sarebbe un profilo che verrebbe acquistato e lasciato in prestito al Lecce in vista dell’estate“.