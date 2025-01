Gazzetta – Il Napoli spinge per Adeyemi; servono circa 45 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Borussia Dortmund per Karim Adeyemi: “Il club tedesco valuta Adeyemi 40-45 milioni. E il Napoli può arrivarci, ma sempre con i bonus. Ma prima di approfondire il dialogo, serve la certezza dell’apertura di Karim al trasferimento in Italia. Adayemi a Dortmund guadagna 2,5 milioni più bonus fino al 2027, logico pensare che per andare a Napoli chiederebbe almeno un milione in più, fino al 2030. Senza contare le commissioni varie necessarie per chiudere un’operazione importante in pochissimo tempo. Insomma, gli ostacoli sono ancora tanti ma intanto il Napoli si muove, per non perdere altro tempo“.