Fabrizio Romano: “Il Manchester United insiste per Dorgu! Pronta una nuova offerta al Lecce”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, con un post sul proprio profilo Instagram riporta di un Manchester United che non molla la presa per Patrick Dorgu. Il club inglese infatti starebbe preparando una nuova offerta da presentare al Lecce di circa 40 milioni di euro, dopo che i pugliesi ne hanno rifiutata una di 27 milioni di euro nei giorni scorsi. Dorgu sarebbe contento di firmare per lo United e avrebbe già dato l’ok per il trasferimento, ora dipende dalle trattative tra i due club. L’esterno danese era un obiettivo anche del Napoli, ma Manna ora è concentrato nella ricerca del sostituto di Kvara; probabilmente Dorgu dunque non vestirà la maglia azzurra.