Dall’Inghilterra – Napoli e Psg hanno discusso anche per Osimhen. Ecco perché in estate potrebbe concretizzarsi la cessione

Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, il Napoli e il Psg hanno discusso anche di Victor Osimhen. Nel corso della trattativa per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, infatti, si è parlato anche del possibile approdo del nigeriano a Parigi in estate. L’attaccante, è al momento al Galatasaray, e desidera rimanervi fino al termine della stagione, per poi approdare in una nuova squadra. Le relazioni tra i due club sono ottime, motivo per cui quest’affare potrebbe andare in porto. Un’ipotesi, potrebbe essere quella di dilazionare il pagamento della clausola di 75 milioni di euro in più tranches, così come accaduto per la cessione del georgiano.