Dall’Inghilterra – Garnacho ha detto sì al Chelsea, le ultime

Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Mail, il Chelsea è pronto ad avanzare un’offerta formale per Alejandro Garnacho. I Blues hanno fatto i primi sondaggi per l’argentino la scorsa settimana. Lo United chiede 65 milioni di sterline, il Napoli ha offerto 45-50 milioni di sterline ai Red Devils, ma ora ha avviato trattative parallele con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Gli agenti di Garnacho Carlos Cambeiro e Quique de Lucas erano presenti lunedì alla partita del Chelsea e sono favorevoli al trasferimento a Londra. Il Chelsea ritiene che un’offerta di circa 60 milioni di sterline, inclusi i bonus, potrebbe essere necessaria per arrivare alla fumata bianca. Garnacho avrebbe aperto all’ipotesi di trasferirsi ai Blues.