Cds – Napoli, si segue Pongracic per la difesa; può arrivare in prestito

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo con attenzione Marin Pongracic: “E dopo Danilo, la prima opzione alla quale sta lavorando a Milano il ds Manna è Marin Pongracic della Fiorentina. Il centrale croato, trascorsi a Lecce e l’ultimo Europeo con la nazionale, ha messo insieme 101 minuti in campionato finora. Con tre presenze: 83 alla prima giornata, 9 alla terza e 9 alla tredicesima. Stop: dal 24 novembre non ha mai più messo il piede in campo, un po’ per qualche problema fisico e un po’ per le scelte tecniche di Palladino. Manna lo aveva già seguito in estate, prima che andasse alla Viola, e ora ha ricominciato a seguirlo considerando la situazione di questa prima metà di stagione: 6 presenze complessive contando anche le coppe, 3 da titolare. Pochissimo, quasi niente. Il problema? La formula: il Napoli l’ha chiesto in prestito, la Fiorentina vorrebbe venderlo. La storia è in piedi, si vedrà“.