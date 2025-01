Cds – Napoli, Ngonge ha diverse pretendenti sul mercato, ma gli azzurri bloccano la cessione

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cyril Ngonge piace molto a diverse squadre in Serie A, ma gli azzurri hanno bloccato la sua cessione: “Alla Viola, infatti, piace Cyril Ngonge. Attaccante acquistato dal Napoli a gennaio 2024 che però non ha mai trovato grande spazio. Per lui ci sono un po’ di richieste, ma vale per l’esterno lo stesso discorso fatto per Marin: senza un sostituto, non si muove. Bloccato, congelato, nonostante abbia voglia di maggiore continuità esattamente come Rafa. Dicevamo: piace alla Fiorentina e in Francia, ha avuto contatti con il Bologna, ed è sul taccuino della Lazio. L’intreccio con il club di Lotito sembra il più plausibile, considerando che s’è parlato della possibilità di uno scambio con Isaksen. La Lazio, però, ha chiesto anche un conguaglio economico a coté, 2-3 milioni di euro“.