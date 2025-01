CdS – Napoli-Juventus, Conte verso la conferma dei titolarissimi

Antonio Conte, in occasione di Napoli-Juventus, va verso la conferma dell’11 titolare che ha battuto l’Atalanta. Anche in caso venisse convocato il titolarissimo Alessandro Buongiorno, al rientro dal suo infortunio, in difesa sarà titolare Juan Jesus, che in questo ultimo mese ha giocato nella sua posizione. Questo è quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport.

“Per quel che riguarda la formazione, l’idea è che sabato saranno confermati in blocco dal primo minuto gli undici uomini che hanno cominciato la partita contro l’Atalanta al Gewiss. Nessun cambio a prescindere dalla convocazione di Buongiorno”.