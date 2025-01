Alvino: “Lavoro straordinario di Conte, chi critica quei festeggiamenti non capisce una cosa”

Carlo Alvino, giornalista tifoso azzurro, ha parlato dell’ultimo periodo del Napoli e dei festeggiamenti a Capodichino: “Conte ha avuto grande influenza sui suoi calciatori. Basta pensare che contro l’Atalanta ha chiuso con Mazzocchi e Spinazzola esterni. La partia è stata gestita benissimo dall’allenatore che è riuscito ad incartare Gasperini. Non è solo un martello, ha lavorato benissimo e il Napoli è cresciuta nel corso delle settimane. È tutta un altra squadra adesso rispetto allo 0-0 contro i bianconeri di qualche mese fa. Anguissa è ancora più forte di quello dello Scudetto e con Conte gioca in maniera diversa. La città è tornata a fare il tifo per i suoi giocatori. Molti credono che si festeggi perché si è già convinti di aver vinto lo Scudetto. È una cosa che mi dà fastidio: quei festeggiamenti era un modo per abbracciare la squadra e una forma di protesta per il divieto di trasferta”.