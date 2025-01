Antonio Conte, allenatore del Napoli, parlerà alle 14:30 in conferenza stampa in vista della partita di campionato che si terrà contro la Juventus. L’evento, servirà per presentare la difficile sfida che attende i partenopei, oltre che per parlare delle condizioni di Alessandro Buongiorno e non solo. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.