Alessandro Buongiorno in recupero, ma il rientro contro la Juventus resta incerto

Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, sta lavorando per tornare in forma dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. La sua presenza per il big match di sabato contro la Juventus resta però in dubbio, anche se il giocatore ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Il suo recupero rappresenta un tassello importante per la squadra, che potrebbe contare su di lui in una delle partite più delicate della stagione.

A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato Antonio Conte durante la conferenza stampa odierna. L’allenatore ha spiegato i progressi di Buongiorno e il percorso che lo staff sta seguendo per rimetterlo in piena forma: “Buongiorno? Ha iniziato questa settimana a lavorare in gruppo. Ora è come se dovesse fare una preparazione fisica, ha perso della massa muscolare e stiamo cercando di rimetterlo in pista. Ora è importante avere un feedback con lui, anche perché non mi piace forzarli a rientrare. Poi, nella mia esperienza, so che gli infortuni vanno gestiti a livello mentale e devi essere pronto. Alessandro si sta allenando in gruppo, ma non lo forzeremo. Nel momento in cui ci dirà di essere pronto sarà in campo”.