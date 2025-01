Zanon: “Il Napoli rischia di uscire indebolito da questo mercato di gennaio”

Il giornalista di Dazn Federico Zanon è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Ecco le sue parole: “Il Napoli rischia di uscire indebolito da questo mercato di gennaio. Kvara non aveva più la testa nel progetto, ma ora serve qualcuno di forte che lo sostituisca. Il georgiano aveva caratteristiche importanti e non si può lasciare scoperta quella casella”.

Poi Zanon ha continuato: “David Neres ha avuto un impatto straordinario, ma se gli viene un raffreddore diventa un problema per Conte. Stessa cosa dicasi anche per Lukaku… Simeone e Raspadori sono due comparse, ad oggi. E al Napoli servono giocatori pronti. Garnacho? È un buonissimo giocatore, ma non è ancora prontissimo per diventare un leader. Dovrà capire che cosa significa giocare al Napoli e con Antonio Conte. Lo prenderei, ma non alle cifre che leggo. Se sparano così alto, non andrei ad insistere. A quel punto tanto vale rimandare tutto a giugno, comprare solo per non comprare non ha senso. È vero che Kvara va sostituito, ma il Napoli non può buttare via in un colpo i 70 milioni incassati…”.