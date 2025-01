Il Napoli e il Manchester United hanno da poco terminato il secondo incontro per la trattativa Alejandro Garnacho. Secondo quanto svelato dal portale Tuttomercatoweb, i club sono al lavoro per cercare di ridurre la distanza economica, che al momento è di circa 10 milioni di euro. In particolare, la dirigenza partenopea nella giornata di ieri si è spinta ad offrire 45 milioni di euro per il calciatore, dinanzi ad una richiesta dei Red Devils che, invece, è di 55 milioni.