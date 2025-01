Sky – Napoli-Garnacho, difficile la trattativa con lo United, ma le pretese si sono abbassate. La situazione

La redazione di Sky ha svelato degli aggiornamenti a proposito della trattativa tra il Napoli e il Manchester United per il cartellino di Alejandro Garnacho. Secondo quanto riportato, la trattativa non è semplice, poiché anche lo United non vuole privarsene a cuor leggero. Tuttavia, l’incontro di ieri ha abbassato le pretese degli inglesi. Ora, tocca al Napoli saper cogliere questa apertura.

“Non è semplice la trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Garnacho. È l’obiettivo del Napoli per questa finestra di mercato. Dopo aver sondato anche diverse altre piste, quella dell’argentino è quella che stuzzica di più gli azzurri per il tipo di investimento che si andrebbe a fare. Il problema è che questo giocatore piace molto anche allo United. L’accordo con il giocatore c’è, ma bisogna trovare un accordo con il club, che parte da 70 milioni di sterline. Il prezzo dovrebbe essere sceso dopo l’incontro di ieri. Oggi ne è previsto un altro perché il Manchester è rimasto a Milano ed è previsto un nuovo incontro. Il Napoli ora deve decidere se può andare incontro a questo passo fatto dagli inglesi aumentando la propria disponibilità per poter fare quest’operazione. Quindi, arrivando almeno a 60 milioni più vari bonus da poter inserire nella trattativa”.