Sky – La Fiorentina è interessata a un calciatore azzurro, le ultime

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina continua a cercare rinforzi a centrocampo e non solo dopo l’arrivo di Folorunsho. Il club viola sta pensando a Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del Psg in prestito al Besiktas. La Fiorentina vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, in questo modo libererebbe un ulteriore slot per giocatori in prestito dal Psg, così Milan Skriniar sarebbe libero di firmare per il Fenerbahce. La Fiorentina lascerebbe anche una percentuale sulla futura rivendita al club parigino. Per rinforzare l’attacco la Fiorentina si è interessata a Cyril Ngonge del Napoli.