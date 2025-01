Saltato Danilo, Manna alla ricerca di un difensore: da Ismajli a Skriniar

Il Napoli ha visto sfuggire nelle ultime 24 ore la pista che portava a Danilo.

Situazione di nuovo dunque al punto di partenza per Manna, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta: “Però qualcosa bisogna inventarsi, e Manna lo sa bene, in queste ore divenute improvvisamente torride, che sarà indispensabile un piano-B: in ordine sparso, rimescolando la lista della spesa, si può chiedere all’Empoli di concedere Ardian Ismajli (28), che a giugno andrebbe via a parametro zero; altrimenti, nell’attesa che a Parigi sistemino la questione prestiti aperta dalla cessione di Kolo Muani alla Juventus, di riaprire a Milan Skriniar (30 anni tra una ventina di giorni), del quale si è avuto modo di parlare recentemente nel corso dell’affare-Kvaratskhelia e

congelata come una tentazione magari last-minute”.