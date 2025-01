Sul fronte Garnacho il club campano è in contatto diretto con il Manchester United per accelerare la trattativa.

Come riportato stamane da Repubblica, ADL non si spingerà oltre i 55 milioni bonus compresi per acquistare il talento argentino classe 2004: i Red Devils hanno richiesto tra i 60 e 65 milioni per chiudere l’affare, cifre ancora lontane dall’offerta partenopea. Per ottenere la fumata bianca dunque saranno necessari nuovi sviluppi e uno sforzo da parte di entrambi i club.