Pastore: “Scudetto? Lo vincerà il Napoli. Conte farà una cosa”

Durante una stream sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato della lotta Scudetto.

Di seguito le sue parole: “Sostengo dalla puntata 1 che vincerà il Napoli anche se l’Inter è la squadra più forte. Non sempre vince la squadra più forte, il Napoli ha anche un calendario molto più leggero, 17 partite con una settimana di lavoro”.

Poi ha continuato: “Anche in termini di infortuni questo è importante, Conte poi è in the zone. Qualsiasi sostituzione, anche Spinazzola per Neres al 70′, porta risultati, la squadra inizia a respirare come respira lui, adesso anche la piazza è con lui. Il Napoli gioca in casa contro Juve, Milan e Inter, lo scontro diretto è il 2 marzo. Non sarà decisiva, Conte sta ragionando per blocchi di partite e punterà a restare attaccato, non in fuga ma attaccato, alla pausa di fine marzo perché le ultime 7 del Napoli sono contro avversarie medio-piccole. In più con una settimana di lavoro e anche per una condizione atletica che resterà buona”.

Infine Pastore ha concluso: “La prima Juve di Conte ha, come simbolo, il discorso di Conte a Vinovo con le telecamere che lo riprendono da lontano con lui che diceva ‘devono sputare sangue se vogliono superarci’. Nella costruzione della stagione arriverà magari anche una frecciata all’Inter, come la polemica strumentale dell’andata per far fumo, Conte ha studiato tutti gli step fino alla 38° giornata, per questo non vorrei mai giocarmi uno scudetto contro Conte in volata fossi nell’avversario”.