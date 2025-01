Il Napoli manca un altro obiettivo per rinforzare la difesa. Dopo Danilo, che ha scelto di tornare in Brasile, sfuma anche la pista Milan Skriniar, centrale del Psg e pupillo di Antonio Conte ai tempi dell’Inter. Lo slovacco, infatti, sarà presto un nuovo giocatore del Fenerbahce, nel quale si trasferisce in prestito. A rivelarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, mostrando una foto del calciatore in volo verso Istanbul.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1882019471990423766