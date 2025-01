Napoli-Juventus sarà diretta da Chiffi di Padova. Al Var Paterna

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventiduesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli ospiterà la Juventus al Maradona il giorno sabato 25 gennaio alle ore 18:00, in quello che si annuncia essere un importante test per verificare il livello raggiunto dai partenopei. L’incontro, sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Verrà assistito dai guardalinee Berti e Dei Giudici, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Il Var sarà presieduto dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, e ad assisterlo ci sarà Mariani.

