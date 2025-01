Lo Monaco: “C’è un calciatore in Argentina che al Napoli farebbe benissimo. Su Garnacho…”

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte per parlare di alcuni temi legati al Napoli.

Di seguito le sue parole: “Juan Jesus è un buon giocatore, quando chiamato in causa ha sempre risposto in maniera attenta ed ordinata. Pongracic a Lecce l’anno scorso ha fatto benissimo: alla Fiorentina forse la gestione non è stata ottimale e il giocatore è andato in crisi”.

Lo Monaco ha continuato: “Chi dice che con una gestione diversa non possa fare meglio? È la gestione a determinare l’evoluzione di un calciatore. Garnacho ha le sette bellezze, ha tutto, potenzialità importantissime. Kvara attacca la profondità palla al piede, lui va in profondità anche senza palla. Attacca, schizza, va dentro. Onestamente ciononostante credo che la valutazione sia troppo elevata ed è il frutto dell’incompetenza generale che porta a non scovare tanti talenti, portando a far lievitare i costi. Ho sempre preso gli argentini perché avevano il miglior rapporto qualità prezzo nella mia categoria e permettevano importanti plusvalenze”.

Poi un consiglio sul mercato: “Nella serie A argentina ci sono 28 squadre e tanti giocatori bravi, su tutti Mastantuono del River, trequartista che a Napoli potrebbe fare benissimo. De Laurentiis si è dimostrato un ottimo gestore delle risorse, e grande saggezza affidando tutto a Conte e facendo un passo indietro rispetto alla passata stagione. Sotto questo aspetto non esiste una società come il Napoli. Per me sarà il Napoli a vincere lo scudetto. Sarà una battaglia che si risolverà al fotofinish con l’Inter. La Juve vista contro il Milan è tosta, centrocampo molto forte e sarà bello vedere i due reparti di mezzo a confronto”