Gazzetta – Napoli, ipotesi Esposito per l’attacco in caso di ulteriore partenza. I dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di un interessamento del Napoli per Sebastiano Esposito, attaccante dell’Empoli di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riportato, i partenopei stanno ipotizzando un suo arrivo, in quanto un profilo in linea con i parametri societari. Inoltre, potrebbero influire i buoni rapporti con i toscani, pronta a riscattare il calciatore dai nerazzurri.

“Un’altra ipotesi potrebbe essere l’acquisto di Sebastiano Esposito, che l’Empoli riscatterà dall’Inter. Il giocatore piace al Napoli, è amico di Lukaku e ha debuttato in A con l’Inter di Conte. Giovane, di qualità e napoletano: Esposito è un profilo in linea con le esigenze del nuovo Napoli e con l’Empoli il rapporto è ottimo. Potrebbe essere anche un’occasione last second di questo mercato, se dovesse partire uno tra Ngonge e Raspadori”.