Dazn – Il Napoli blocca la cessione di Rafa Marin. Buongiorno verso il rientro, ma difficile vederlo contro la Juvenus

Il Napoli ha bloccato la cessione di Rafa Marin al Villarreal. Lo ha svelato il giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn Orazio Accomando sul suo profilo X. Il motivo di questa decisione è che Antonio Conte vuole almeno 4 difensori centrali in rosa. Per quanto riguarda Alessandro Buongiorno, si va verso il suo rientro, ma sarà difficile vederlo in campo contro la Juventus. Di seguito, il suo tweet: “Napoli, momentaneamente bloccata l’uscita di Rafa Marin, nonostante l’accordo con il Villarreal. Conte vuole almeno 4 centrali in rosa e senza sostituto non partirà. Intanto Buongiorno sulla via del recupero ma difficile impiego con la Juventus”.

