CorrSport – Buongiorno verso il rientro tra i convocati: Conte conferma gli undici di Bergamo

Alessandro Buongiorno potrebbe essere tra i convocati per la sfida di sabato contro la Juve al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Torino sta recuperando e sabato potrebbe andare in panchina: “Per quel che riguarda le scelte, l’unico dubbio è relativo a Buongiorno: l’idea è che il difensore torinese cresciuto nel Toro potrà tornare nella lista dei convocati, dopo aver saltato cinque partite consecutive a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari rimediata in allenamento dopo Udine”.