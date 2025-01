CdS – Intrigo Napoli-Lazio, possibile scambio Ngonge-Isaksen. La situazione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scrive di un possibile scambio di mercato tra Napoli e Lazio. Secondo quanto riportato, infatti, partenopei e biancocelesti potrebbero organizzare uno scambio tra Cyril Ngonge e Gustav Isaksen, giustiziere degli azzurri nell’ultima sfida di campionato. Perché questo però possa concretizzarsi, la Lazio chiede un conguaglio di circa 2-3 milioni di euro.

“In questo mercato imprevedibile resta l’intrigo Isaksen-Ngonge. L’Olympiakos ha chiesto il danese in prestito con diritto di riscatto, no della Lazio. Serve l’obbligo. Ngonge, in uscita dal Napoli, aspetta i biancocelesti. L’intreccio continua, si è parlato di uno scambio Napoli-Lazio tra il belga e Isaksen. Ma i biancocelesti chiedono anche 2-3 milioni agli azzurri”.