Amorim su Garnacho in conferenza: “Non voglio parlarne… concentriamoci sulla partita”

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Europa League che verrà disputata contro i Rangers. Tra le varie domande, al tecnico portoghese è stato chiesto anche di Alejandro Garnacho, calciatore accostato al Napoli. Alla domanda sui rumours di mercato in cui è coinvolto l’argentino, l’allenatore ha risposto così: “Concentriamoci sul gioco… non voglio parlare di questo, specialmente prima di una partita. I nostri calciatori sono qui per giocare. Dobbiamo migliorare e vincere le partite. Questo è importante per noi, quindi focalizziamoci su questo”.