Sportitalia – Nuovo tentativo della Roma per Raspadori: la situazione

Tra i nomi in uscita nel Napoli c’è Giacomo Raspadori che non trova una collocazione tattica nello scacchiere di mister Antonio Conte.

L’ex Sassuolo ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A in lotta per l’Europa e di fronte ad un’offerta importante potrebbe decidere di lasciare Napoli per ritrovare minuti e un ruolo centrale nuovamente in campo.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo tentativo da parte della Roma per il nativo di Bentivoglio data la volontà di mister Claudio Ranieri di potenziare il reparto offensivo capitolino; sul calciatore rimane vigile anche l’Atalanta del patron Percassi data la stima e considerazione da parte del mister Gasperini che vorrebbe portare a Bergamo Raspadori.