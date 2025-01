Sky – Possibile prestito di Skriniar per il Napoli : il punto

L’obiettivo principale del Napoli per la difesa era il brasiliano Danilo che però dopo vari tentennamenti ha scelto il ritorno in patria per motivi familiari accettando la corte del Flamengo.

Con la fumata nera in ambito Danilo il Napoli deve stravolgere i suoi piani e trovare una soluzione; le opzioni secondo quanto riportato da Sky sono due principalmente, trattenere Rafa Marin in procinto di tornare in Spagna al Villareal o la ricerca di un nuovo difensore e sulla lista del ds Manna la priorità è per l’ex Inter Milan Skriniar.

Il calciatore slovacco ormai è ai margini della squadra di Luis Enrique ma ad ora vorrebbe continuare la propria avventura a Parigi ma il PSG spinge per una sistemazione anche momentanea per non pagare per intero lo stipendio dell’ex Samp ma al tempo stesso sarà necessario per la squadra della capitale francese di liberare uno slot richiamando un calciatore attualmente in prestito.