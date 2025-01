L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli spinge per Alejandro Garnacho. La situazione è molto calda e si potrebbe sbloccare oggi dove è previsto un vertice di mercato tra i due club. Intanto, Garnacho prova a rassicurare il Napoli e i vari intermediari dicendo di voler vestire solo l’azzurro. L’argentino è stato chiaro con Amorin: se va via, è solo per andare al Napoli. Insomma, l’accordo balla sul filo dei milioni di euro ma è evidente che il ritorno di De Laurentiis coincide con l’inizio della maratona. È la settimana delle decisioni perché sia Conte che Manna vogliono Garnacho. Oggi a Milano, è attesa la delegazione dello United per trattare con il Lecce l’acquisto di Patrick Dorgu. Un summit che darà poi l’occasione al ds Manna di sedersi con la stessa delegazione per chiacchierare dell’affare Garnacho. Uno andrebbe e l’altro verrebbe. Lo United è pronto a spingersi fino a 35 milioni di euro per portare a Old Trafford il danese, mentre per l’argentino non s’è accontentato ancora dei 50 milioni di euro proposti dal Napoli.