L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista della partita contro la Juventus. Secondo il quotidiano c’è una buona notizia per Antonio Conte in vista della gara contro la Juventus in programma sabato al Maradona. Alessandro Buongiorno infatti è pronto al rientro. Sabato potrebbe tornare tra i convocati e accomodarsi in panchina, con Juan Jesus ancora titolare. Le condizioni del centrale verranno monitorate giorno per giorno. Di sicuro l’ex il Torino è pronto a tornare dopo l’assenza per un mese. Buongiorno ha saltato cinque partite in cui il Napoli ha ottenuto cinque vittorie.