Eljif Elmas, centrocampista del Lipsia ed ex Napoli, potrebbe ritornare in Italia in questa sessione di mercato. Il macedone, da quando si è trasferito in Germania, ha trovato pochissimo spazio. La squadra interessata all’ex azzurro, è il Torino di Vanoli, come afferma Gianluigi Longari.

Queste le parole del giornalista di Sportitalia sul suo profilo X:

“Torino, tentativo per Eljif Elmas. Il centrocampista è stato chiesto in prestito al Lipsia”.