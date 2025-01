Champions League, Bologna – Borussia Dortmund: le formazioni ufficiali

Il Bologna nella settima giornata di Champions League, allo stadio Dall’Ara sfida il Borussia Dortmund per concludere il proprio percorso in modo dignitoso.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano attualmente a quota 2 punti necessità di due vittorie e una serie di incastri favorevoli per qualificarsi ai play – off; la squadra giallonera invece è pienamente in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi grazie alle quattro vittorie ottenute fin qui ed evitando gli spareggi nonostante un periodo di crisi dato da 3 sconfitte consecutive in campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schotterbeck; Duranville; Gross, Nmecha, Gittens; Beier, Reyna; Guirassy.