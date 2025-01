L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Sebastiano Esposito, otto gol in campionato come Lukaku è nel mirino del Napoli. La percentuale di rivendita però è solo del 20% per l’Inter. L’attaccante è anche nel mirino della Roma. Il rischio è che, se l’Inter dovesse decidere di riprenderselo, dovrebbe sborsare una spesa consistente. Dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore, che in nerazzurro si è messo in luce tra i grandi, quando aveva solo 17 anni. In panchina, però, allora c’era proprio Antonio Conte, a cui non dispiacerebbe riavere a disposizione il talento di Castellamare di Stabia.