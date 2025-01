Atalanta-Napoli, il Giudice sportivo multa entrambi i club: il motivo

Dopo la vittoria degli azzurri al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta, il Giudice sportivo ha deciso di multare entrambi i club a causa dei rispettivi sostenitori.

Per quanto riguarda il Napoli, “ammenda di € 7.000,00 per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Non manca, anche se minore, l’ammenda per la società bergamasca: “Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.