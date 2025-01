Il Como comanda sull’Udinese al termine dei primi 45′ dell’ultimo match della ventunesima giornata di Serie A.

Allo stadio Sinigaglia prima frazione perfetta per i padroni di casa, che sono andati subito in rete con Diao al 5′ per poi replicare con Strefezza al 44′. In zona salvezza potrebbe essere un risultato importantissimo per Fabregas e i suoi.