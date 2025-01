La Repubblica – Napoli, rapporto stretto tra la piazza e Conte: rimarrà almeno due anni

La Repubblica ha fatto il punto sul rapporto tra Napoli e il suo allenatore Antonio Conte: “Antonio è un fabbro che tempra col fuoco e nel fuoco sfinisce. Ora è spuntata la luna (di miele) a Marechiaro: per almeno 2 anni non tramonterà. Lui non parla dentro un megafono, lui ci soffia l’anima. Antonio Conte che arringa la folla nella notte a Capodichino è la sintesi di molte sue vite: pur essendo juventino storico, quand’era all’Inter non c’era un nerazzurro più nerazzurro di lui, e ora è come se fosse napoletano da sempre, napoletano a vita: anche se la sua vita calcistica fiammeggia e si consuma, di solito, nell’arco di due anni di sfrenata passione. Però, attenti: non è trasformismo opportunista, è vera metamorfosi. Conte diventa sempre quello che è“.